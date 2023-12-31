الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|السودان يتجه نحو أزمة كبيرة.. وأكثر من 25 شهيدًا فى غزة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد مباريات اليوم.. زد في الصدارة

ترتيب الدوري المصري 2024 بعد مباريات اليوم والتي افتتحت الجولة الـ11 والتي تخوضها الفرق خلال اليوم ويوم الإثنين فيما تؤجل أربع مباريات وتستمر الفرق في المنافسة لتحسين موقعها في ترتيب الدوري المصري 2024.

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قصف إسرائيلي يوقع أكثر من 25 شهيدًا في غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد أكثر من 25 شخصًا وإصابة العشرات، مساء يوم السبت، إثر قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي لمنازل مواطنين في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبًا.

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اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال 10 سنوات

علق الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، على جهود الدولة المصرية في زيادة الحد الأدنى للمعاش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن زيادة الحد الأدنى للمعاشات تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال الـ10 سنوات الماضية.

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خبير إعلامي: السودان يذهب نحو أزمة كبيرة ستستمر لسنوات

قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز، إن رواندا دولة مُلهمة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنها اتخذت مسارًا إصلاحيًا على جميع المستويات، وحولها إلى دولة قادرة رغم عدم امتلاكها موارد مثل بعض الدول الإفريقية.

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حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

مع استعداد المواطنين للاحتفال برأس السنة الميلادية يبحثون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر من أجل الاستعداد الجيد قبل الخروج والاحتفال وعدم التعرض للسعات البرد وصعوبة الاستمتاع بالاحتفالات المنتظرة.

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