اقتصادى: زيادة الحد الأدنى للمعاشات تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال 10 سنوات

علق الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، على جهود الدولة المصرية في زيادة الحد الأدني للمعاش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن زيادة الحد الأدنى للمعاشات تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ستبدأ زيادة الحد الأدنى للمعاشات الإثنين المقبل، موضحًا أن رفع الحد الأدنى خطوة إيجابية وليس الرفع الأول لأصحاب المعاشات ولن يكون الأخير.

وأشار إلى أن معدلات الزيادة في الحد الأدنى في الأجور خلال الـ10 سنوات تضاعف أكثر من 3 عقود إلا بقيم مرتفعة ويعكس اهتمامًا من القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا، لأنهم الفئة الأكثر تضررًا من التضخم.