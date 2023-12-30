الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اقتصادى: زيادة الحد الأدنى للمعاشات تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال 10 سنوات

الحد الأدنى
الحد الأدنى

علق الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، على جهود الدولة المصرية في زيادة الحد الأدني للمعاش.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن زيادة الحد الأدنى للمعاشات تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ستبدأ زيادة الحد الأدنى للمعاشات الإثنين المقبل، موضحًا أن رفع الحد الأدنى خطوة إيجابية وليس الرفع الأول لأصحاب المعاشات ولن يكون الأخير.

وأشار إلى أن معدلات الزيادة في الحد الأدنى في الأجور خلال الـ10 سنوات تضاعف أكثر من 3 عقود إلا بقيم مرتفعة ويعكس اهتمامًا من القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا، لأنهم الفئة الأكثر تضررًا من التضخم.

الحد الأدنى اكسترا نيوز عمرو سليمان استاذ الاقتصاد الحد الأدنى للمعاش

مواد متعلقة

بعد ظهور أول حالتين بمصر.. تفاصيل متحور كورونا الجديد JN.1

تفاصيل تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن الفكّة فى مصر

أستاذ بجامعة القدس: الإعلام العبرى يخفى حقيقة ما يحدث فى غزة

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب يجتمع غدًا لبحث صفقة جديدة لتبادل الأسرى

حزب الله: استهداف جنود إسرائيليين في منطقة بيت هلل بالأسلحة المناسبة

خبير: مصر لا تنتظر إشادة.. وهدفها الحل الفوري للقضية الفلسطينية

محلل فلسطينى: 70% من مساكن قطاع غزة دمرت.. والأوضاع تزداد سوءًا

كتائب القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية راجلة فى حى التفاح والدرج بين قتيل وجريح

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

لماذا رفض وزير الدفاع الإسرائيلى حضور مؤتمر مشترك مع نتنياهو؟

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة