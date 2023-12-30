تفاصيل تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن الفكّة فى مصر

علق محمد الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول بـالغرفة التجارية، على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة متوافق عليها سنويًا بالتوافق والتنسيق مع شركات الاتصالات المختلفة، بالنظر لمعايير السوق، وإحداث توافق يتماشى مع آليات السوق.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على شاشة "المحور"، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة تصل لـ10%.

وواصل: "هذه النسبة ضئيلة جدًا، ولا علاقة لها بالتجار، وتخلق مناسبة عادلة وتصب في صالح المستهلك في النهائي".

وحول اتهامات تخفيض الباقات، تابع: "لا محصلش.. عدد الناس واستخدامهم للإنترنت يرتفع بشكل كبير.. وكارت الفكة دا كارت طوارئ فقط، وأغلب الناس مشتركة باقات، والموضوع لا علاقة له بالتجار والشركات بتاعت المحمول عندها حق".