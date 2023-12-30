الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الوزراء: ننتظر صدور قرار من وزير التموين يحدد كافة الضوابط لوضع الأسعار

جريدة الدستور

قال المستشار محمد المحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد اليوم أنه سيتم النظر في تشديد العقوبات للمخالفين من التجار والأهم أنه تم تشكيل أمانة فنية دائمة سوف تشرف إلى جانب لجان متابعة الأسواق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك حاجة لتعاون المواطنين مع أجهزة الدولة والأجهزة الرقابية وفي حال ظهور أسعار مخالفة يجب عليهم أن يقوموا بالإبلاغ عنها.

وأكد أنهم بانتظار صدور قرار من وزير التموين يحدد كافة الضوابط لوضع الأسعار، وخلال ساعات كافة الأمور التنفيذية ستتضح ونأمل إلى جانب الإجراءات المتبعة انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي لوزارة التموين هو الضبطية القضائية وهي عضو في الأمانة الفنية والتي تنسق مع كافة الجهات.

وتابع أن الهدف من وضع حد أقصى للأسعار ليس وضع تسعيرة جبرية لأن الدولة ملتزمة بآليات السوق وأسعاره والعرض والطلب ولكن في ذات الوقت لا بد من الحفاظ على دور الدولة في ضمان سعر مناسب وعادل والبحث عن توازن بين مدخلات الإنتاج والمستهلك.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وضع حد أقصى للأسعار ليس وضع تسعيرة جبرية آليات السوق الدكتور مصطفى مدبولي أجهزة الدولة وزارة التموين

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