الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال يعتقد أنه غير قادر على الفوز فى الحرب

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائلي، اليوم الأحد، إن الجيش لا يعتقد أنه سيكون قادرًا على تدمير قدرات إطلاق الصواريخ لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بشكل كامل، وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويقول التقرير إنه في حين أن الجيش قد نجح في تدمير منصات إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، إلا أنه سيكون من الصعب إزالة تهديد إطلاق النار قصير المدى بشكل كامل على المجتمعات الحدودية مع غزة.

وقال ضابط كبير، لم يذكر اسمه، للصحيفة: "حتى في غضون عامين، من المحتمل أن سكان قطاع غزة سيظلون يسمعون إنذارات الصواريخ".

شهداء وجرحى في قصف جوي ومدفعي على غزة

هذا واستشهد وجُرح عشرات المواطنين، أكثرهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم الأحد، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ86 على التوالي.

دير البلح وسط قطاع غزة

وطالت عمليات القصف الإسرائيلية ثلاثة مساجد، وهى مسجد المهاجرين، ومسجد الصحابة في مخيم المغازي، ومسجد الفرقان بمنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

تايمز أوف إسرائيل صحيفة تايمز اوف اسرائيل الحرب ​الجيش الإسرائيلي إنهاء الحرب في غزة

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