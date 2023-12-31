الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محرك البحث "جوجل" يغير شعاره ويحتفل اليوم بالعام الجديد 2024

جوجل
جوجل

يحتفل اليوم محرك البحث الشهير والعملاق موقع “جوجل” برأس السنة الميلادية 2024، اليوم الأحد 31 ديسمير 2023، وذلك مع انتهاء العام الحالي وبداية العام الجديد 2024.

وغير موقع “جوجل” شعاره مستخدمًا شكل جديد ببالونات وشرائط ملونة وكرة أرضية تضحك، احتفالًا بالعالم الجديد 2024، وبمناسبة رأس السنة الميلادية اليوم.

موقع جوجل يغير شعاره ويحتفل اليوم بـ رأس السنة 2023

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة 2023

1 - طلت علينا ليلة رأس السنة ولكل صديق ومحب نقدم تهانينا، نسأل الكريم يعطيهم ويعطينا من الخير والسعادة وكل ما يرضينا، كل عام وأنتم من الله أقرب.

موقع جوجل يغير شعاره ويحتفل اليوم بـ رأس السنة 2023

2 - العام الجديد هل.. وبالفرحة والسرور طل.. أدام الله أفراحكم بالخير وأسعدكم سعادة لا منتهى لها.

3 - نرسل لكم أطيب تهاني بالسنة الميلادية الجديدة ونتمنى لكم أيام أفضل قادمة، وأن يكون هذا العام أفضل بكثير مما سبقه.

موقع جوجل يغير شعاره ويحتفل اليوم بـ رأس السنة 2023

4 - ما أجمل أن يحل العام الجديد وأنتم معنا بخير وأمان وسلام، رزقكم الله السعادة والهناء والسرور في جميع أيامكم، كل عام وأنتم بألف بخير.

5 - مع حلول العام الجديد نسأل الله لكم زيادة في الرزق والبركة، وزيادة في الفرح والسرور، وأن يكون العام الذي تفتح به الأبواب المغلقة وتتحقق فيه الأحلام المؤجلة.

موقع جوجل يغير شعاره ويحتفل اليوم بـ رأس السنة 2023

والجدير بالذكر، أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام، وهي آخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الميلادي، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة، في حين تحتفل كثير من دول العالم بحدث ليلة رأس السنة كمناسبة رسمية.

موقع جوجل يغير شعاره ويحتفل اليوم بـ رأس السنة 2023
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