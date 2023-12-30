هل يشهد عام 2024 نهاية للأزمة الروسية الأوكرانية؟.. "الشيمى" يوضح

علق الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، على تصاعد التوتر في الصراع الروسي الأوكراني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى عن زيلينسكي، وأوكرانيا، وهذه الأزمة نتيجة لعملية التغير التي حدثت في النظام الدولي ومرتبطة بمجموعة من الأزمات العالمية.

وأضاف، أن معظم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في إطار تصاعدي بشكل كبير، موضحًا أن تراجع الدعم مؤخرًا نتيجة التجديد النصفي لمجلس الكونجرس الأمريكي، وقرب الانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى أن الجمهوريين يؤكدون أن الدعم الأوكراني اللامحدود لأوكرانيا لا بد أن يتوقف، موضحًا أنه من الممكن أن تكون هناك مساومات مع روسيا من أجل إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في الوقت القريب.