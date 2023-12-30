حلمى النمنم: 2023 كانت كاشفة وبمثابة إنهاء لمرحلة بدأت فى 2010

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن عام 2023 مفصلي وكاشف، وكان بمثابة إنهاء لمرحلة بدأت في 2010، موضحًا أن مصر شهدت خلال هذه الفترة العديد من الأحداث التي كان يسعى مخططوها لإسقاطها.

وأضاف، "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 2023 شهد أكبر مشاركة انتخابية في تاريخ مصر، حيث شارك نحو 66% من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت ديسمبر الجاري، لشعور المواطنين بالخطورة على مصر وضياعها.

إجراء حوارات لكافة المرشحين الرئاسيين دون أي خوف

وأكد أن رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية أجروا العديد من الحوارات التليفزيونية دون أي خوف، كما أن تصريحات فريد زهران، كانت جريئة ولم تشهدها العصور السابقة.