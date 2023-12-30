الهلال الأحمر الفلسطينى: نشهد مجاعة فى غزة والسكان بالكاد يحصلون على وجبة واحدة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم السبت، إننا نشهد مجاعة في قطاع غزة والسكان بالكاد يحصلون على وجبة طعام واحدة.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له اليوم، أن غالبية سكان قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاحنات التي تدخل إلى جنوب قطاع غزة لا تلبي الاحتياجات الحقيقية للسكان، لافتًا إلى أن دخول شاحنات المساعدات محدود جدًا بالتزامن مع استمرار حصار المناطق الشمالية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن كل ما دخل إلى غزة من مساعدات إنسانية لا يلبي 10% من الاحتياجات.

المرصد الأورومتوسطى: نهج التجويع الصهيونى بلغ مستويات غير مسبوقة فى قطاع غزة

وسبق وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، عن أن إسرائيل أفرغت قرار مجلس الأمن الدولي بتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة من مضمونه وما زالت تستخدم الجوع سلاحًا ضد الفلسطينيين.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي، أن إخفاق قرار مجلس الأمن بالدعوة لوقف فوري للقتال سرعان ما انعكس على الأرض وجعل القرار فاقدًا للفعالية والتأثير.

وأشار المرصد، إلى أن نهج التجويع الصهيوني بلغ مستويات غير مسبوقة في غزة ويهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض بفعل انعدام الأمن الغذائي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيدًا و250 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.