الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العشائر الفلسطينية" تستنكر تصريحات نتنياهو حول تعزيز مكانتها للسيطرة على غزة

العشائر الفلسطينية
العشائر الفلسطينية

استنكرت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية تعزيز دور العشائر للسيطرة على قطاع غزة.

وحذر عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان له، من مثل هذه التصريحات المرفوضة والمشبوهة والتي تسعى من خلالها دولة الاحتلال بالتغطية على فشلها في غزة إلى خلق البلبلة والفتنة في المجتمع الفلسطينى.

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نتنياهو: الحرب فى قطاع غزة ستستمر لشهور

وحيا "المصري" الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة مؤكدًا أن العشائر والعائلات الفلسطينية تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية البطلة التي مرّغت أنف الاحتلال في رمال غزة.

المصري يطالب بدور وطني يرتقي لمستوى التضحيات

وطالب المصري بقرار وطني يرتقي إلى مستوى التضحيات وعظمتها والإسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة موحدة وطنية لتعزيز صمود الناس ولتفويت الفرص على كل مخططات العدو الصهيوني.

ودعا المصري كل الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية إلى  التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية وضمان إيواء المواطنين لحين إعادة الإعمار وإجراء انتخابات عامة تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية وتضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني لحين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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الاحتلال الإسرائيلى قَرْصَن الإذاعة والتليفزيون الفلسطينى لبث رسائل تهديد فى غزة

نتنياهو: جيش الاحتلال هو من سينزع سلاح حماس

ومساء اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من سينزع سلاح حماس والقضاء عليها تمامًا، مشيرًا إلى أن الأمان سيعم مرة أخرى في كل بيوت إسرائيل قريبًا.

وأضاف بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على الجميع في إسرائيل الوقوف بجانب الجنود في قطاع غزة، مطالبًا المحتجين في تل أبيب بضرورة تفهم الوضع والضغوط التي نحن فيها.

غزة نتنياهو العشائر عاكف المصرى دولة الاحتلال

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