دانا أبوشمسية توضح سبب تغيب جالانت ورئيس الشاباك بمؤتمر نتنياهو

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو اليوم، الذي تغيب عنه وزير الدفاع ورئيس الشاباك، كان بسبب أن الثنائي يرى بأنه لا يوجد جديد يمكن قوله للشعب الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هذا التغيب ينذر بوجود خلاف بين قادة الحرب، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاحتجاجات التي طالبت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرعة الوصول من أجل الإفراج عن المحتجزين.

وأشارت إلى أن بنيامين نتنياهو أعلنها رسميًا بأنه لن يقدم استقالته، مضيفًا أن هناك تعتيمًا إعلاميًا فيما يتعلق عن تغيب وزير الدفاع ورئيس الشاباك للمؤتمر الصحفي.