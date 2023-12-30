ألبومات وأغنيات جديدة بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة 2024

يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح أعمال جديدة للجمهور، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة الميلادية 2024.

وأعلنت النجمة "جنات" عن أحدث أعمالها الغنائية "الشمخ الجواني" وانتهت من تسجيلها خلال الفترة الماضية؛ لتعود بها للجمهور.

وصورت "جنات" الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب لتطرحها لجمهورها قريبا ضمن الاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد، حيث تطل على جمهورها بشكل جديد خلال الأغنية.

وتتعاون جنات في الأغنية مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن، الذي كتب كلمات الأغنية، وهي من ألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر مصطفى الخضري، والكليب من إخراج كامبا.



وانتهى النجم رامي جمال من تسجيل عدد كبير من الأغنيات الجديدة التي بدأ في طرحها لجمهوره الفترة الحالية عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويستعد رامي جمال خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة على طريقة الـ"ديو" تجمعه بزوجته ناريمان للمرة الثانية بعد أن تعاونا سويا من قبل في أغنية بعنوان “مش ملاحظ حاجة” منذ ثلاث سنوات وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وهندسة صوتية هاني محروس وديجيتال ماستر توما وعازف الجيتار مصطفى أصلان.

وعلمت "الدستور" أن رامى جمال انتهى من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد والذى يطرحه للجمهور بشكل منفرد متتالي والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من صُناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى من الشعراء والملحنين والموزعين.

وقالت مصادر مقربة من "رامى" إنه كان في حيرة شديدة لتقديم أغنية جديدة تجمعه بزوجته مرة آخرى خاصة وانها كانت معتزلة الغناء منذ سنوات وعادت مرة أخرى معه في عام 2020 بأغنية "مش ملاحظ حاجة" مشيرا إلى أن الأغنية الجديدة ستكون مختلفة ولها طابع خاص.

وقال الملحن مدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه يعمل في الوقت الحالي على العديد من الأغنيات الجديدة لكبار نجوم الغناء من مصر والوطن مشيرا إلى أن العام الجديد سيشهد العديد من المفاجأت للجمهور.

وأضاف مدين انه سعيد برود الأفعال حول أغنيته الجديدة التي تعاون فيها مع المطرب أحمد بتشان والتي تحمل أسم "بعد فراقك" وطرحت الأيام الماضية مشيرا إلى إنه مع بداية العام الجديد سيتم طرح أكثر من عمل فني مع عدد من المطربين رافاضا الافصاح عن أي تفاصيل في الوقت الحالي.

ومن جانبه انتهى النجم الشعبي محمود الليثي من تسجيل أغنية جديدة الفترة الماضية تحمل اسم “نص بنات بلدك” ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

فيما انتهى نجم الأغنية الشعبية حكيم الأيام الماضية من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب والذي سيكون مفاجأة كبيرة لجمهوره خاصة وانه تم تصويره في أكثر من دولة بجانب مصر، وتأتي هذة الأغنية بعد طرحه أغنية بعنوان "انت كبيرنا" على طريقة الفيديو كليب هنأ خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وعلم "الدستور" أن النجم هاني شاكر يضع في الوقت الحالي اللمسات النهائية على أحدث اعماله الغنائية التي تحمل أسم "انسى اللي خان" والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد والملحن الموسيقي عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل ومن المقرر طرحها لجمهوره خلال الأيام المقبلة.