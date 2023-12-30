متحدث الوزراء: إلزام المنتجين والموردين بإخطار مديريات التموين بكميات السلع المخزنة

قال المستشار محمد المحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم تشكيل لجان للمتابعة على مستوى كل محافظة، وسيصدر قرار خلال الساعات المقبلة من وزير التموين والتجارة الداخلية يحدد من خلاله آلية وضع حد أقصى للأسعار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القرار يلزم المنتجين بوضع الحد الأقصى للسعر الذي لا يمكن تجاوزه ولكن ربما يباع لدى أحد التجار بسعر أقل، ولكن الزيادة غير مسموح بها وفي حالة مخالفة أي تاجر يتم تطبيق نص المادة 71 لقانون حماية المستهلك بالحبس والغرامة.

وأكد أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أنه سيتم تغليط العقوبات على الشركات المخالفة للقرار، مشيرًا إلى أنه يتم إلزام المنتجين والموردين بإخطار مديريات التموين بكميات السلع المخزنة إليهم وسيتم إخطار مديريات التموين بنوعية وكميات السلع.

الأمانة الفنية ستتولى رقمنة ووضع ضوابط لعمليات التوريد وبيع السلع

وتابع أن الأمانة الفنية ستتولى رقمنة ووضع ضوابط لعمليات التوريد والبيع للسلع الأساسية، وستتولى عملية مراقبة شاملة للسلع والأسواق ومتابعة أي نقص محتمل في السلع بحيث يتم توفيرها بصورة استقبالية وتجنب حدوث أي نقص بالأسواق.