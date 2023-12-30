التجمع الشهري لمحبي الشيخ إمام بمركز الربع الثقافي.. الجمعة

تقيم جمعية محبى الشيخ إمام للفنون والآداب التجمع الشهرى لمحبى الشيخ إمام، وذلك بمركز الربع الثقافى بشارع المعز لدين الله الفاطمى بالجمالية، يوم الجمعة الموافق ٥ يناير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.

لقاء الشيخ إمام برفيق دربه أحمد فؤاد نجم

التقى الشيخ إمام عيسى بأحمد فؤاد نجم رفيق دربه فى عام 1962 م، وذاع صيت الثنائي نجم وإمام والتف حولهما المثقفون والصحفيون خاصة بعد أغنية: «أنا أتوب عن حبك أنا؟»، ثم «عشق الصبايا»، و«ساعة العصاري»، واتسعت الشركة فضمت عازف الإيقاع محمد على، فكان ثالث ثلاثة كونوا فرقة للتأليف والتلحين والغناء ساهم فيها العديد لم تقتصر على أشعار نجم فغنت لمجموعة من شعراء عصرها أمثال: فؤاد قاعود، وسيد حجاب ونجيب سرور، وتوفيق زياد، ونجيب شهاب الدين، وزين العابدين فؤاد، وآدم فتحى، وفرغلى العربي، وغيرهم.

وتم التعارف بين نجم والشيخ إمام عن طريق زميل لابن عم نجم كان جارًا للشيخ إمام، فعرض على نجم الذهاب للشيخ إمام والتعرف عليه، وبالفعل ذهب نجم للقاء الشيخ إمام وأعجب كلاهما بالآخر.

عن جمعية محبي الشيخ إمام

وعن الجمعية فهى مؤسسة ثقافية مصرية أسسها سيد مهدى عنبة جامع تراث الثنائى إمام ونجم لتصبح المؤسسة الرسمية الوحيدة التى تحمل اسم الشيخ إمام وتهدف إلى نشر واحياء تراثه وقد أُشهرت فى عام ٢٠١٥ وتتخذ مقرًا لها بالدور الثانى بالعقار رقم ٦ شارع البطل احمد عبد العزيز المتفرع من شارع محمد صبرى ابو علم بوسط القاهرة بجوار وزارة الأوقاف ومحطة مترو محمد نجيب ونستقبل الزوار من الأعضاء والأصدقاء من محبى الشيخ إمام والراغبين فى الانضمام لعضوية الجمعية أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بداية من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءًا.

وتضم الجمعية المقتنيات الشخصية للراحل الكبير إمام عيسى وعدد من رفاق مسيرته من كبار شعراء العامية المصرية كما تحتوى على مكتبة تجمع عدد كبير من الكتب الصادرة عن الشيخ ومذكراته ودواوين رفاقه.

أما عن التجمع الشهرى لمحبى الشيخ فهو نشاط دورى تقيمه الجمعية فى موعده الثابت الجمعة الأولى من كل شهر حيث انطلق واستمر على مدار خمس سنوات فى رحلة تنقلنا خلالها من مدينة نصر ومقهى ستاربوكس الثقافى الى قهوة عاشور بحوش قدم حيث وطن الثنائى العظيم إمام ونجم ثم الى مسرح الضمة بعابدين خلال فترات الصيف بضيافة كريمة من مركز المصطبة للموسيقى والفنون الشعبية وننتظركم فى لقاء آخر جديد بمركز الربع الثقافى فى أولى فعاليات العام الجديد.