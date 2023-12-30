الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تعلن لأول مرة عن مسابقة أسرة السيرة والسنة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة أسرة السيرة والسنة لعام 2024م لأول مرة، وهي التي يحفظ ثلاثة من أفرادها المائة حديث المرفقة، مع فهم معانيها وقراءة كتاب: في "رحاب السيرة النبوية المشرفة" الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب وفهم مضامينه، خدمة لسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

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وجوائزها كالتالي:
الأسرة الأولى: 50 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
الأسرة الثانية: 30 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
الأسرة الثالثة: 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير.
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه.
عشر جوائز تشجيعية قيمة كل منها 3 آلاف جنيه.
فعلى الأسرة الراغبة التقدم خلال عشرة أيام من تاريخه، علمًا بأن الاختبارات ستبدأ منتصف فبراير. 

للاطلاع على المائة حديث اضغط على الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/حديث.pdf
للاطلاع على كتاب في رحاب السيرة النبوية المشرفة اضغط على الرابط التالي:
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/fe-rehab-sona-.pdf
للتقدم في المسابقة اضغط على الرابط التالي:

وزارة الأوقاف السيرة والسنة رحاب السيرة النبوية سيدنا رسول الله المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الهيئة المصرية العامة للكتاب فهم مضامينه

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