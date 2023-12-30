منسقة "تنمية الأسرة": المرأة تعيش عصرها الذهبى وتلقى دعمًا كبيرًا

استعرضت إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إنجازات المشروع خلال عام 2023، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يتبع نفس خريطة الدولة سواء كانت في رؤيتها 2030 أو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقالت منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف في الأساس إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري، خصوصًا المرأة التي تلقى دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية منذ سنوات.

منسقة مشروع تنمية الأسرة المصرية: نوصل رسائل إيجابية عن القضية السكانية

وأضافت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي والذي ما زال مستمرًا، مشيرة إلى أهمية ضبط النمو السكاني، حيث يتم العمل محاور متكاملة تحقق المعادلة بشكل مكثف لضمان التأثير السريع والمتوالي.

وتابعت: "نعمل على الوصول بالمرأة والأسر المصرية إلى الهدف الأساسي من المشروع"، موضحة أن المشروع يعمل على تمكين المرأة عن طريق توفير التوعية والتدريب وفرص العمل والمشروعات لها ولأسرتها.

وتابعت: "لدينا محاور ثقافية وتوعوية وتعليمية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي، حيث يتم تدريب من القيادات والرموز الدينية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، ونعمل أيضًا على الرسائل الإيجابية للقضية السكانية".