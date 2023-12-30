السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مستريح التطبيقات الإلكترونية بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية الجزئية حبس شخص 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في التطبيقات الإلكترونية.

حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح التطبيقات الإلكترونية بالقاهرة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عدد من المواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية؛ لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية يوميًا عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بقيامه باستخدام أحد التطبيقات "تتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للاشتراك به؛ ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين "عامل بشركة- فنى صيانة، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة" "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا أن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق.

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