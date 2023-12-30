الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانية: نسبة تمثيل المرأة بلغت 25% فى "النواب" و13% بـ"الشيوخ" (فيديو)

النائبة هيام الطباخ
النائبة هيام الطباخ

أشادت النائبة هيام الطباخ، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في دعم ملف المرأة وتعزيز حقوقها ومطالبها، قائلة إن السيدات في مصر أصبحن يتحدثن بقلب جامد عن وضعهن ومشاركتهن في الحياة العامة، مستندات إلى المخرجات الحقيقية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وأوضحت "الطباخ"، في حديث هاتفي مع الإعلامية منى عبدالغني، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على شاشة "CBC"، أن المرأة المصرية سواء كانت عاملة أو ربة منزل هي جزء أصيل من الدولة وشريكة في التنمية والبناء، مشيرة إلى أن هناك تغييرًا إيجابيًا كبيرًا في وضع المرأة على مدار العقد الماضي، بدءًا من انتفاضتها في ثورة 30 يونيو 2013 ضد الإخوان الذين حاولوا اغتيال حقها في التعبير عن الرأي والمشاركة في القرار.

وأضافت أن نساء مصر لم يتوقفن عند هذا الحد، بل يواصلن الانخراط في العمل العام والسياسي بجرأة غير مسبوقة، وأن لهن إسهامات في جميع المناحي والمجالات، موضحة أن المرأة المصرية عاشت أزهى عصورها في العقد الأخير، بفضل دعم الرئاسة والحكومة والمجتمع.

ونوهت بأن الرئيس السيسي أعلن عن تخصيص عام للمرأة المصرية، وأن نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغت 25% في مجلس النواب و13% في مجلس الشيوخ، وهي نسبة تاريخية لم تحدث من قبل في مصر، وتعكس الطفرة التي شهدها ملف المرأة.

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