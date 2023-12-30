السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الغربية تشن حملة لتعزيز الصحة العامة والسلامة الغذائية بطنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

أعلنت مديرية تموين الغربية، عن إطلاق حملة مشتركة بهدف تجديد الرقابة على المحلات العامة والأنشطة المختلفة، وذلك تحت إشراف محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

وتأتي هذه الحملة استجابةً لتوجيهات الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق رحمي، محافظ الغربية، اللذين أكدا على أهمية الصحة العامة والسلامة الغذائية كأولويات هامة للوزارة والمحافظة.

وتم تشكيل الفريق المكلف بتفقد الحالة التموينية في دائرة إدارة تموين مركز طنطا، والذي ضم احمد عبداللطيف ورد ومحمد مصطفى، المفتشين في إدارة الرقابة بالمديرية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات.

حيث تم ضبط 170 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وضبط 500 كيلوجرام من الأرز غير المدون عليه سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر بتهمة عدم إعلان الأسعار.

وقال وكيل وزارة التموين بالغربية، تهدف هذه الحملة إلى ضمان جودة المنتجات المتاحة للمستهلكين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية، وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة بتعزيز الرقابة وتحقيق بيئة تجارية عادلة وصحية.

وفي سياق متصل، أكدت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية على استمرار العمل لضمان سلامة المواد الغذائية والحفاظ على حقوق المستهلكين.

ويهيب وكيل الوزارة، بالمواطنين بالتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية يشاهدونها، حيث يلعب الجميع دورًا هامًا في الحفاظ على سلامتهم وسلامة السوقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم متابعة الحملة واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون، مضيفًا وتهدف هذه الجهود إلى بناء بيئة تجارية سليمة وموثوقة، حيث يتم توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين وتحقيق سلامة السوق التمويني.

وطالب أبو هاشم، المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية يشاهدونها، حيث يمثل دور المواطنين جزءًا هامًا في الحفاظ على سلامتهم وسلامة السوق التمويني. 

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تموين الغربية تشن حملة لتعزيز الصحة العامة والسلامة الغذائية مديرية تموين الغربية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية الصحة العامة والسلامة الغذائية كأولويات حقوق المستهلكين

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