الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرات حاشدة في دول وعواصم عالمية تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، مساء اليوم السبت، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فينا، ومدينة هلسنبوري السويدية، وأيندهوفن الهولندية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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صحة غزة: المجاعة تهدد أكثر من 1.9 مليون نازح ومشرد بالقطاع

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة فى غزة

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

صحة غزة: المجاعة تهدد أكثر من 1.9 مليون نازح ومشرد بالقطاع

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيدا و250 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن “القدرة” خلال مؤتمر صحفي اليوم ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21.672 شهيدا و56.165 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم الأطفال والنساء.

وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادر صحي من بينهم كوادر تخصصية نادرة، كما تعمد الاحتلال تدمير 104 سيارة إسعاف، وفق بيان نشرته وزارة الصحة في غزة عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وأكد أن الاحتلال تعمد استهداف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة، مشيرا إلى أن الاحتلال لازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

وقال إن شهادات المواطنين الذين أطلق سراحهم مؤخرا يؤكد أن المعتقلين خاصة الطواقم الطبية يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي والتجويع والعطش وعدم النوم والاستجواب المستمر في البرد الشديد.

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