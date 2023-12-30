وقوع شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على جنوب غزة وخان يونس

استشهد 5 فلسطينيين، ظهر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق جنوب قطاع غزة ووسطه.

كما استشهد 4 مواطنين إثر قصف عنيف على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد مواطن، وأصيب اثنان آخران، إثر قصف مدفعي عنيف على منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وسبق وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا آخر في المخيم، ما أوقع عددًا من الجرحى، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذي يشهد منذ 4 أيام قصفًا مكثفًا، جوًا وبرًا، ما دفع المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

وأطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم "جباليا" شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبًا

من جانبها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت الشهيد والإصابتين إلى المستشفى.

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدات طيرحرفا، والجبين، ووادي حامول- الناقورة، وكفر كلا.

كما استهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية بصاروخ على المدخل الشرقي لبلدة عيتا الشعب، دون وقوع إصابات.

كتائب القسام: تدمير ناقلة جند إسرائيلية وتفجير دبابة ميركافا وسط قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".

وقالت، عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، صباح السبت، إن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة "شواظ" شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.