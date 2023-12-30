صحة غزة: المجاعة تهدد أكثر من 1.9 مليون نازح ومشرد بالقطاع

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيدا و250 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن “القدرة” خلال مؤتمر صحفي اليوم ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 21.672 شهيدا و56.165 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم الأطفال والنساء.

وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 312 كادر صحي من بينهم كوادر تخصصية نادرة، كما تعمد الاحتلال تدمير 104 سيارة إسعاف، وفق بيان نشرته وزارة الصحة في غزة عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وأكد أن الاحتلال تعمد استهداف 142 مؤسسة صحية وخروج 23 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة، مشيرا إلى أن الاحتلال لازال يعتقل 99 كادرا صحيا على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة.

وقال إن شهادات المواطنين الذين أطلق سراحهم مؤخرا يؤكد أن المعتقلين خاصة الطواقم الطبية يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي والتجويع والعطش وعدم النوم والاستجواب المستمر في البرد الشديد.

وأضاف: “بعد تعمد الاحتلال تدمير مستشفيات شمال غزة فإن وزارة الصحة وطواقمها تنجح في إعادة تشغيل مستشفى الأهلي العربي وأصدقاء المريض والصحابة والحلو الدولي والعودة وعدد من مراكز الرعاية الأولية رغم المخاطر الكبيرة التي تحيط بحركة وعمل الطواقم الطبية نتيجة القصف المستمر للأحياء السكنية ومحيط المؤسسات الصحية”.

وأكد أن وزارة الصحة في غزة تبذل جهودا حثيثة مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية الشريكة لإجراء تدخلات فاعلة وعاجلة تضمن إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

المجاعة تهدد 1.9 فلسطيني في غزة

وطالب القدرة باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية كافة المستشفيات وطواقمها وتأمين طرق الوصول إليها خاصة شمال غزة أمام حاجة 800 ألف نسمة هناك.

وحذر من مخاطر المجاعة والجفاف الذي يصيب 1.9 مليون نازح ومشرد يفتقدون للمأوى المناسب والماء والطعام والدواء والأمان.

وأكد أن 50 ألف سيدة حامل يعانين من سوء التغذية والمضاعفات الصحية خاصة ذوات الحمل الخطر في مراكز الإيواء نتيجة عدم توفر مياه الشرب والنظافة والطعام والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن أكثر من 900 ألف طفل في مراكز الإيواء يتعرضون لمخاطر البرد الشديد والجفاف وسوء التغذية والأمراض التنفسية والجلدية وعدم توفر التطعيمات للمواليد.

وقال إن وزارة الصحة بحثت اليوم مع منظمة الصحة العالمية إيجاد آليات فاعلة مع كافة الأطراف لتسهيل خروج الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج، كما شكلت بالتعاون مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية لجنة ثلاثية لبحث خطة لتفعيل وإعادة تشغيل المراكز الصحية لتلبية حاجة النازحين في كافة أماكن النزوح.