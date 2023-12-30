الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بالتعليم: الانتهاء من وضع أسئلة اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول

أرشيفية
أرشيفية

قال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة  اختبارات الفصل الدراسي الأول، للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

وأكد المصدر أنه تمت مراجعة أسئلة الاختبارات من موجهي المادة ومراجعتها جيدًا، للتأكد أنه تم وضعها وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وشدد المصدر على أنه سيتم توزيع أسئلة كل مادة صباح كل يوم اختبار, وفقًا للجدول المحدد من قبل المديرية.

نصائح لزيادة معدلات التركيز قبل بدء موسم الامتحانات


كانت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة قد وجهت عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023.


وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحدة على 14 طالبًا.

- الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 14).

- تعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف. 
- مدير المدرسة مسئول مسئولية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجاهزيتها.


وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا على النحو التالي:-

 

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

 

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم الامتحانات بجميع المدارس

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

 

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

 

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
 

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤، وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

 

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات.

أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة موجهين المادة وزارة التربية والتعليم المدارس الرسمية

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