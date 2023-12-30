الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

العودة للجذور.. فوائد عديدة لشرب الماء من وعاء نحاسى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شرب الماء  في وعاء نحاسي هو ممارسة عريقة تستعيد شعبيتها في عالم تجتاحه اتجاهات الصحة والعافية، حيث إن المزايا العديدة لهذه الممارسة القديمة، تحظى بالاهتمام.

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الفوائد والمزايا

يعد استخدام الحاويات النحاسية قفزة إلى عجائب الخصائص الطبيعية المضادة للبكتيريا، وليس مجرد إشارة إلى التقاليد، ووفقا للدراسات، فإن الماء المحفوظ في الأوعية النحاسية لمدة ثماني ساعات على الأقل يتحول إلى قاتل قوي للميكروبات، قل وداعًا للبكتيريا الخطيرة ومرحبًا بقوة المضادات الحيوية الطبيعية التي تتمثل في الماء.

 

الجهاز الهضمي والمناعة

غالبًا ما يُعتبر النحاس البطل المجهول، فهو يسرق الأضواء بفضل قدرته على تحسين تقوية جهاز المناعة، ومنع الإمساك والحموضة، وتحسين عملية الهضم. يصبح روتين الترطيب الخاص بك طقوسًا شاملة للرفاهية نتيجة لخصائصه المضادة للالتهابات، والتي تضيف طبقة أخرى من الحماية لصحتك.

 

الحفاظ على القلب والأوعية الدموية

يظهر النحاس كحارس صامت لقلبك، وتشير الدراسات إلى دوره في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتنظيم ضغط الدم، وضمان عمل الغدة الدرقية بسلاسة.

العقل

تم الكشف عن سحر النحاس الكهربائي، مما يكشف أن هذا المعدن هو مفيد للعقل، بالإضافة إلى أنه مادة مفيدة للأوعية، النحاس، وهو موصل كهربائي رائع، قد يدعم وظائف المخ الطبيعية ويمنح رحلة الترطيب الخاصة بك مكونًا دماغيًا. 

 

امتصاص الحديد

إلى جانب الفوائد المعروفة، تؤكد الدراسات الحديثة أن شرب الماء من وعاء نحاسي يساعد الجسم على امتصاص الحديد بكفاءة، وهذا بدوره يسهل تفكيك الوجبات لتكوين الهيموجلوبين، مما يعالج المخاوف المتعلقة بأمراض الدم. يلعب النحاس، وهو معدن نادر يتم تجاهله غالبًا، دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن الحديد داخل الجسم.

 

 

 

وعاء نحاسي الماء الجهاز الهضمي والمناعة الحفاظ على القلب والأوعية الدموية دعم صحة القلب

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