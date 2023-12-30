الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحكمة العربية للتحكيم" تهنئ الرئيس السيسى بثقة الشعب المصرى

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس  الشيوخ، برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

نتيجة الانتخابات جاءت معبرة عن الثقة الكبيرة

وأكد أن نتيجة الانتخابات جاءت معبرة عن الثقة الكبيرة التي يوليها الشعب المصري لقيادته ووقوفه بقوة  خلفها  لاستمرار مسيرة الاستقرار والتنمية.

وأعرب المستشار "عبدالرازق" عن تقدير كافة أعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم لجهود الرئيس السيسي في استكمال البنية الأساسية للمحكمة وتوجيهاته المستمرة بذلك حتى تستطيع المحكمة تأدية عملها في حسم المنازعات  التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعزيز حركة الاستثمار بين الدول العربية.

نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلغت 66.8%

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، قد أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668  ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات

حصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

وحصل حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%.

وحصل محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%. 

وحصل عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 أصوات، بنسبة 1.9%.

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