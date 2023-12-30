السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية": مقترح مصر بوقف إطلاق النار يأتي حقنا لدماء الفلسطينيين

إطلاق النار
إطلاق النار

أعلن حزب الحرية المصري عن الثمن المقترح الذي تقدمت به مصر لوقف الحرب في غزة، مؤكداً أن المقترح يأتي ضمن جهود الدولة تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولة لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف، ووقف الدماء وحفظ أرواح المدنيين الأبرياء.

وأكد الحزب في بيانه أن المقترح المصري يأتي تأكيداً على حقوق الفلسطينيين ومنع توسع الصراع في المنطقة، ووقف الاعتداءات على المدنيين الأبرياء، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم اعتماد المقترح المصري من خلال جهود الدبلوماسية المصرية للوصول إلى اتفاق بوقف الحرب في غزة.

هناك حالة من ازدواجية المعايير من قبل المجتمع الدولي

وأضاف أن هناك حالة من ازدواجية المعايير من قبل المجتمع الدولي، الذي أصبح ينظر إلى القضية بنظرة أخرى، خاصة بعد دعم بعض الدول الكبرى لما تقوم به من اعتداءات ينأ لها الجبين، ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وتابع الحزب أن الدولة لم تغفل دورها تجاه القضية الفلسطينية، فكانت سباقة دائمًا بالمبادرات والمقترحات لوقف النزاع، وهو ما يؤكد دور مصر المحوري في منطقتها.

وتواصل الدولة جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ووفقًا لما أكده ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فإن ما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليًا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها، تتلخص حقيقته في عدة نقاط، حيث إن مصر قد طرحت بالفعل إطارًا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيًا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وكشف رشوان عن أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معًا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية.

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