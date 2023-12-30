السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عصام الرتمى: استمرار الحوار الوطنى يؤكد إيمان الرئيس السيسى بضرورة بناء مساحات مشتركة فى الجمهورية الجديدة

عصام الرتمي
عصام الرتمي

أكد عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، على أهمية استمرار الحوار الوطني في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حرص الرئيس السيسي على استمرار الحوار يؤكد إيمانه الراسخ بضرورة بناء مساحات مشتركة بين جميع أطياف الشعب، لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الرتمي- في تصريحات له- إن مصر شهدت خلال عام ٢٠٢٣ حالة من الزخم السياسي على كل المستويات، وهو ما انعكس على مخرجات الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية التي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن وعي المصريين حائط صد أمام المؤمرات التي تحاك ضد الوطن، لافتًا إلى أن مشاركة الشعب بكثافة في الانتخابات الرئاسية كانت تصويتًا على حماية الأمن القومي المصري.

ضرورة استغلال حالة الزخم السياسي

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على ضرورة استغلال حالة الزخم السياسي من قبل الأحزاب لبناء حياة سياسية قوية، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي، تدعم التعددية الحزبية من منطلق الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

العمل على إعداد رؤاهم الخاصة للمرحلة المقبلة

وكانت قد أكدت عدة أحزاب سياسية جاهزيتها لاستكمال جلسات الحوار الوطنى، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، باستكمال الجلسات بشكل أكثر فاعلية وعملية، مشيرة إلى أن ذلك دليل على رغبة القيادة السياسية فى تعزيز مسار الإصلاح السياسى والاقتصادى.

وخلال حديثهم إلى «الدستور»، أعرب عدد من قادة وممثلى الأحزاب السياسية عن ترحيبهم باستكمال الحوار الوطنى، مؤكدين العمل على إعداد رؤاهم الخاصة للمرحلة المقبلة، مع الاستعداد لفتح عدد من الملفات المتبقية من المرحلة الأولى، وفقًا لأولويات كل حزب وتيار سياسى، من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات والأزمات التى تواجه الوطن فى المرحلة الحالية. 

حماة الوطن شمال الصعيد الحوار الوطنى الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية

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