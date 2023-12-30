تعرف على موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024، للاحتفال بها والحصول على أول إجازة منذ بداية العام المقبل 2024، والحصول على قسط من الراحة.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024

من المقرر أن يحتفل الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير، ويكون اليوم إجازة رسمية بقرار من مجلس الوزراء، ويتم صرف الرواتب والمستحقات المالية للعاملين بالقطاع العام والخاص،قبل الاحتفال بعيد الميلاد في 7 يناير 2024.

الإجازات الرسمية خلال شهر يناير

ويحتفل المصريون خلال شهر يناير بمناسبتين مختلفتين خلال شهر يناير أولهما عيد الميلاد في 7يناير، ثم يليه الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير، ويكون يوم إجازة رسمية أيضًا بقرار حكومي من مجلس الوزراء.

إجازات عام 2024

إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق السابع من شهر يناير لعام 2024.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الخميس الموافق 25 يناير لعام 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل وتنتهي يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ابريل لعام 2024.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 ابريل لعام 2024.

إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو لعام 2024.

إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق السادس من يونيو لعام 2024.

إجازة عيد الاضحي المبارك تبدأ من يوم الأحد 16 يونيو وتنتهي يوم الخميس 30 يونيو لعام 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو لعام 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 8 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر.

إجازة عيد القوات المسلحة يوم الإثنين 6 أكتوبر 2024

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