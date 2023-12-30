وسام أبوعلى مهاجم سيريس السويدى يكشف موقفه من الانتقال للأهلى

كشف وسام أبو علي مهاجم فريق سيريس السويدي، موقفه من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، موضحًا رغبته في الرحيل عن فريقه خلال المرحلة القادمة.

وارتبط اسم المهاجم الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية، بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو علي في تصريحات لصحيفة “Tipsbladet” الدنماركية: "سعيد للغاية بالوقت الذي قضيته مع فريق سيريس، أحب هذا الفريق وكل العاملين به لكن حان الوقت للرحيل وخوض تجربة جديدة".

وأضاف: "أسعى للرحيل بسعر يناسب النادي، لقد مررت بالكثير خلال فترة مسيرتي وأتمنى أن يتوصل الجميع لاتفاق، من المهم للغاية أن يحصل فريق سيريس على العرض المالي المناسب".

وكشف التقرير الذي نشرته الصحيفة الدنماركية، عن رغبة نادي سيريس السويدي في بيع اللاعب بمقابل مادي ضخم.

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من هو وسام أبو علي؟

اسمه وسام هيثم أبو علي من مواليد 1 يناير 1999 هو دنماركي المولد لكنه فلسطيني الأصل.

بدأ في نادي ألبورج المحلي في سن مبكرة جدا الرابعة بعدها بست سنوات انتقل إلى نادي إيه إيه بي فودبولد أكبر نادي في المنطقة.

وفي يوليو 2016 صعد إلى فريق تحت 19 سنة، وفي فبراير 2018 تم تصعيده إلى الفريق الأول.

لعب مع ألبورج بي كيه في المجمل في 4 مواسم 80 مباراة، وسجل 31 هدفا، وصنع 9 أهداف، وهي موزعة كالتالي:

36 مباراة مع فريق تحت 19 سنة، وسجل 22 هدفا.

31 مباراة مع الفريق الأول، وسجل 4 أهداف، وصنع مثلها.

13 مباراة مع فريق الاحتياطات، وسجل 5 أهداف، وصنع 5 أهداف.

وفي أغسطس 2019 انتقل على سبيل الاعارة إلى نادي فيندسيسيل إف إف الدنماركي، وشارك معه في هذا الموسم في 23 لقاء، وأحرز 13 هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفي سبتمبر 2020 انضم إلى نادي سيكبورج آي إف الدنماركي لكن بشكل نهائي، ولم يلعب معه في هذا الموسم سوى في 14 مباراة مسجلا 3 أهداف، وصانعا هدفا، وهي مقسمة كالآتي:

13 مباراة مع الفريق الأول مسجلا الـ13 هدفا، وصانعا الهدف.

مباراة واحدة مع فريق الاحتياطات.

