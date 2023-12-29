الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بحضور قيادات "الشركة المتحدة".. تسيلم جوائز الموسم الثاني من "كابيتانو مصر"

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

سلمت قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS)، مساء اليوم الجمعة، حفل تسليم جوائز برنامج «كابيتانو مصر» بعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني.

وأُسدل الستار على أحداث الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» هذا الأسبوع، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي «ثابت البطل» بقيادة سارة حسانين و«شحتة» بقيادة محمد اليماني.

حصد فريق كابتن "ثابت البطل"، لقب كأس الموسم الثاني من برنامج  "كابيتانو مصر"  في المباراة النهائية التي أقيمت منذ قليل.

UMS الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم الثاني كابيتانو مصر ثابت البطل

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