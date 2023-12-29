رئيس "الشركة المتحدة": “كابيتانو مصر” منظومة متكاملة وليس مجرد برنامج للمواهب

كشف الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن رؤية برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثاني.

وقال خلال لقائه بحلقة اليوم الجمعة من "كابيتانو مصر"، إن البرنامج يكتشف المواهب والمدربين أيضًا.

وأضاف:"ليه بقول منظومة كاملة وليست مجرد برنامج؟، أولًا هو بيكتشف مواهب في مجال كرة القدم، ثانيًا من خلال الممارسات المختلفة، أصبح هناك أيضًا بعض المشتركين ذهبوا للتعايش في إسبانيا، ولدينا اكتشاف للمدربين، وهناك مدربين تم اكتشافهم من خلال المنظومة".

وتابع: «المنظومة أيضًا تهتم كالعادة بالنساء، لأن النساء عنصر رئيسي في مصر، عندنا الكابتن سارة اللي وصلت للنهائي حاجة مشرفة جدًا، وعندنا مساعدين المدربين اللي حاصلين على رخص من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مجموعة المدربين العظماء والكباتن العظماء اللذين اشتركوا معنا».

وقال:"تلك المنظومة سوف تُخرج لكل الأندية المصرية والدوري المصري مواهب عديدة، ونظرتنا أن العقل السليم في الجسم السليم، وهم دول اللي هيبنوا مصر، وهيبنوا نواة الرياضة المصرية، ونواة كرة القدم المصرية في المستقبل».