الصحة العالمية: قلقون للغاية من خطر الأمراض المعدية فى غزة

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبرييسوس، الجمعة، عن قلق بالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب تيدروس عبر منصة "إكس": "مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب (قطاع) غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية قلقين للغاية حيال تزايد خطر الأمراض المعدية.