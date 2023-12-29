السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك فى مؤتمر التبادل الاقتصادي والتجاري الصيني

نائبة محافظ الوادي
نائبة محافظ الوادي الجديد تشارك مؤتمر بدولة الصين

شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، فى فعاليات مؤتمر الترويج والتبادل الاقتصادي والتجاري لمقاطعة سيشوان الصينية، وذلك بحضور ومشاركة وفد رفيع المستوى من مسئولي المقاطعة والسفارة الصينية بمصر وممثلي وزارات الخارجية والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي عدد من الشركات الصينية والمصرية.

وأكدت نائب المحافظ خلال كلمتها على عمق العلاقات الاقتصادية والتاريخية الثنائية بين مصر والصين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا بالتزامن مع انضمام مصر لتجمع "بريكس" العالمي، مُعربةً عن ترحيب وتقدير المحافظة لانضمامها كأحد المدن المؤسسة لإتحاد طريق الحرير للمدن السياحية الذي أطلقته الحكومة الصينية في سبتمبر الماضي.

كما استعرضت أبرز المقومات التنموية والطبيعية والمشروعات الاستثمارية والخدمية التي تحظى بها المحافظة وفرص تبادل الخبرات لتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات الزراعية والتجارية والسياحية، والاستفادة من التجارب الصينية الرائدة في هذه المجالات.

نائب محافظ الوادى الجديد فعاليات مؤتمر الترويج التبادل الاقتصادي والتجاري العلاقات الاقتصادية و التاريخية مصر والصين انضمام مصر لتجمع بريكس المشروعات الاستثمارية والخدمية

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