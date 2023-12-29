مصرع شاب فى حادث سير بالغربية

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه اليوم الجمعة، وذلك إثر إصابته خلال حادث دراجة بخارية وسيارة ملاكى بطريق نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي، بورود إخطار من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية نهطاي مركز زفتى، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، مما أدى إلى إصابة شاب يدعى "ع.م" يبلغ من العمر 22 سنة، أصيب خلالها إصابات خطيرة نقل على أثرها إلى مستشفى زفتى العام ولقى مصرعه فى الحال. على الفور تم تشكيل فريق بحث للتحقق من أسباب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وحسب شهود عيان فإن الشاب كان يسير بسرعة جنونية جعلته يفقد توازنه ويصطدم بسيارة في الاتحاد المعاكس، مما أدي إلي سقوطه أسفلها واحتكاكه بالطريق بمختلف أنحاء جسده مما أدى لإصابته بإصابات جسيمة.