سوناك حقق تعهدا واحدا من أصل خمسة.. محرر "التايمز" يكشف التفاصيل

قال محرر الشئون الخارجية بالتايمز مايكل بينيون، إن ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة، قدم 5 وعودا عند توليه الحكومة، وهي "كبح جماح التضحم، تحقيق نمو اقتصادي، وقف قوارب الهجرة غير الشرعية، تقليص الدين الحكومي، تقليص قوائم الانتظار في المستشفيات".

وأوضح خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن السنة الماضية كانت صعبة على ريشي سوناك، فقوائم الانتظار مازالت مرتفعة، بدأت تنخفض قليل، لكن إضراب الأطباء صعب الأمر، وتمكن سوناك من إيقاف بعض القوارب، لكن لازالت تعبر القناة.

وأردف: "حزب المحافظين يواجه سنة صعبة، والرأي العام تظهر أن حزب المحافظين يتراجع مقارنة بحزب العمال".

وعقبت الإعلامية جمانة هاشم بأنن ريشي سوناك حقق تعهدا واحدا فقط، وهو كبح التضخم، وأخفق في تحقيق 4 وعود، فالنمو تحول لركود، الدين الحكومي ازداد، القوارب لم تتوقف، ازدادات فترة انتظار المرضى.