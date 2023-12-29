ضبط 4 مسجلين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الهواتف بالبحيرة

نجحت أجهزة الأمن بالبحيرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية " تخصص نشاطهم فـى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" مُتخذين من دائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 7 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.