سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 30-12-2023 فى البنوك

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 30-12-2023 في البنوك مع مراجعة صندوق النقد الدولي لخطة الإصلاح الاقتصادي المصري والحصول على القسط الثاني من القرض وسط مخاوف من تحريك سعر الصرف في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 30-12-2023 في السوق الموازي بسبب انخفاض العائد الدولار للسياحة المصرية خلال موسم رأس السنة واحتفالات الكريسماس بسبب أحداث غزة وعدم توفر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنوك، مشيرا إلى أن أسعار صرف العملات الأجنبية يتم تحديدها وفقا لسياسة العرض والطلب.

وجاءت أسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك المصرية كما يلي:-

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك HSBC عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر السبت 30 ديسمبر 2023

في بنك مصر وصل الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس بلغت قيمة الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري



يتداول البنك الأهلي المصري العملة الأمريكية بنحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

يسجل الدولار الأمريكي في البنك المصري الخليجي بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف المتحد عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 33.90 جنيه للشراء و33.95 جنيه للبيع.

والريال السعودي استقر عند مستوى 8.25 جنيه للشراء و8.50 جنيه للبيع.