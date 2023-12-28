آخر تداولات الأسبوع.. سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

يبحث كثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية على محركات البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

ينشر الدستور النشرة اليومية مع منتصف التعاملات سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري ، حيث استقر سعر الدولار في البنوك اليوم بمتوسط 30.84 جنيه للشراء ونحو 30.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بالبنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بالبنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه للبيع