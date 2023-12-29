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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الجمعة 29/12/2023 بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 29 ديسمبر 2023 استقرارا ملحوظًا في البنوك العاملة في السوق المصري، وتحدث حالة الاستقرار في أيام الإجازات بسبب وقف الطلب على الدولار في البنوك أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، كما شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مستقرا عند معدلاته الطبيعية.

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك المصرية، 30.75 جنيه للبيع و30.85 حنيه للبيع، وفقا لأحدث النشرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار البنك الاهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الاهلي المصري، 30.75 جنيه للبيع و30.85 جنيه.

سعر الدولار بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة ببنك مصر، 30.75 جنيه للبيع و30.85 جنيه.

 

 

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وسجل السعر ببنك الإسكندرية اليوم الجمعة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وسجل السعر ببنك قناة السويس 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وسجل السعر بمصرف أبو ظبي الاسلامي 30.75 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع وسجل السعر ببنك البركة 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم استقرارا أمام الجنيه وفقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري حيث سجل اليورو 34.27 جنيه للشراء و34.38 جنيه للبيع وسجل سعر الجنيه الاسترليني 39.37جنيه للشراء و39.39 جنيه للبيع وسجل سعر 100ين ياباني 21.88 جنيه للشراء و21.950 جنيه للبيع.

 

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