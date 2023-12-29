مران الزمالك.. انتظام شيكابالا وتدريبات تأهيلية لـ"محمود علاء"

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وكان "شيكابالا"، خاض بالأمس تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

كما أدى المدافع محمود علاء، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش المران.

ويعاني محمود علاء، من إصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في أقرب وقت.

وكانت رابطة الأندية، قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، والتي كان مقرراً لها 2 يناير المقبل، في الجولة الحادية عشرة بمسابقة دوري نايل، لأجل غير مسمى، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024 حتى 11 فبراير من العام ذاته.

الزمالك يكلف أحمد حسانين برئاسة بعثة الفريق في الإمارات

من جانب آخر، قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، تكليف أحمد خالد حسانين عضو المجلس، بتولي رئاسة بعثة الفريق، خلال رحلة الإمارات في شهر يناير المقبل.

وسيشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر انطلاقها من 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير أيضا، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وكان الزمالك، عاد لاستئناف مرانه أمس الخميس، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بقرار من معتمد جمال، المدير الفني للفريق، بعد التعادل السلبي أمام ساجرادا الأنجولي، في الجولة الرابعة بمجموعات كأس الكونفيدرالية، وحسم بطاقة التأهل للدور التالي.