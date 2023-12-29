السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن  طقس اليوم الجمعة شهد تحسنًا ملحوظًا على أغلب محافظات الجمهورية، وبدأت فرص سقوط الأمطار في التراجع نسبيًا، مشيرةً إلى وجود فرص خفيفة لسقوط الأمطار على السواحل، ومدن القناة وسيناء، وبعض المناطق على خليج السويس، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى رأس السنة بالمحافظات

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت في تصريحات لـ"الدستور" أن تاثير الشبورة المائية ظل مستمرًا اليوم، ومتوقع استمرارها الأسبوع المقبل، مصحوبة بالضباب في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية وأعلى من المعدل بحوالي درجة إلى درجتين وسجلت العظمى على القاهرة 22 درجة خلال فترة النهار، معتدلة ودافئة على معظم محافظات الجمهورية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدًا السبت تحسن في الأحوال الجوية، مع أجواء باردة في ساعات الليل المتأخرة وساعات النهار المبكرة، وضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والحذر أثناء القيادة، بسبب استمرار الشبورة المائية التي تصل إلى الضباب في بعض المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أكدت أن فرص الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد على بعض المناطق وخاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس الأسبوع المقبل.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أشارت إلى استقرار درجات الحرارة في القاهرة الكبرى عند متوسط 20 إلى 22 درجة مما يمنح الإحساس بالأجواء المعتدلة بالإضافة إلى تأثير الشبورة المائية على القاهرة الكبرى، وقد تصل إلى حد الضباب، وقد تواصل الأمطار الخفيفة الأحد والإثنين مع سطوع أشعة الشمس، وتحسن درجات الحرارة.

اقرأ أيضاً

استعدادًا للاحتفال.. حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية الأرصاد الجوية سلاسل جبال البحر الأحمر خليج السويس حالة الطقس اليوم في مصر

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14

عاجل.. تحذير هام من "الأرصاد".. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة؟

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة