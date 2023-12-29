حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة شهد تحسنًا ملحوظًا على أغلب محافظات الجمهورية، وبدأت فرص سقوط الأمطار في التراجع نسبيًا، مشيرةً إلى وجود فرص خفيفة لسقوط الأمطار على السواحل، ومدن القناة وسيناء، وبعض المناطق على خليج السويس، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت في تصريحات لـ"الدستور" أن تاثير الشبورة المائية ظل مستمرًا اليوم، ومتوقع استمرارها الأسبوع المقبل، مصحوبة بالضباب في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية وأعلى من المعدل بحوالي درجة إلى درجتين وسجلت العظمى على القاهرة 22 درجة خلال فترة النهار، معتدلة ودافئة على معظم محافظات الجمهورية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

أشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدًا السبت تحسن في الأحوال الجوية، مع أجواء باردة في ساعات الليل المتأخرة وساعات النهار المبكرة، وضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والحذر أثناء القيادة، بسبب استمرار الشبورة المائية التي تصل إلى الضباب في بعض المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

أكدت أن فرص الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد على بعض المناطق وخاصة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس الأسبوع المقبل.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أشارت إلى استقرار درجات الحرارة في القاهرة الكبرى عند متوسط 20 إلى 22 درجة مما يمنح الإحساس بالأجواء المعتدلة بالإضافة إلى تأثير الشبورة المائية على القاهرة الكبرى، وقد تصل إلى حد الضباب، وقد تواصل الأمطار الخفيفة الأحد والإثنين مع سطوع أشعة الشمس، وتحسن درجات الحرارة.