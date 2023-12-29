الزمالك يكلف أحمد حسانين برئاسة بعثة الفريق بالإمارات وجلسة بين معتمد واللاعبين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تكليف أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة، بتولي رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، خلال معسكر الإمارات، المقرر له شهر يناير المقبل.

وسيشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير أيضا، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وفي السياق ذاته، عقد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي.

وحرص المدير الفني، على الحديث مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف الدولي، للاستعداد بشكل أفضل للمباريات المقبلة في البطولات المحلية أو الكونفيدرالية.

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل انطلاق المران.

وخصص الجهاز الفني، فقرة بدنية مكثفة للاعبي الأبيض، خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وأدى اللاعبون تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى جوانب بدنية أخرى بالكرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين في مران اليوم.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قد قررت في وقت سابق، تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، والتي كان مقررا لها الثلاثاء المقبل 2 يناير 2024، لآجل غير مسمى، بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023”.

وكان الزمالك استأنف تدريباته أمس الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا، وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات المجموعات بكأس الكونفيدرالية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، واستطاع من خلالها الفارس الأبيض حسم التأهل للدور التالي.