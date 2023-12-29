السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تستفز لبنان.. و"ميقاتى" يحذر من حرب شاملة بالمنطقة

لبنان
لبنان

تشن إسرائيل غارات وقصفا مستمرا على بلدات جنوب لبنان، بزعم استهداف عناصر وقوات حزب الله اللبناني.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بقـصف بلدة البستان جنوب لبنان بالرشاشات الثقيلة.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن صفارات الإنذار دوت بمقر قيادة القطاع الشرقي باليونيفيل في إبل السقي.

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عاجل.. لبنان.. صفارات الإنذار تدوى بمقر قيادة القطاع الشرقى فى اليونيفيل

والخميس، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي حولا ومركبا.

ميقاتي يحذر من اندلاع حرب في المنطقة

من جانبه، طالب نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، خلال لقائه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.

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"القاهرة الإخبارية": رصد إطلاق 20 صاروخًا من لبنان نحو كريات شمونة

ويكثف رئيس الحكومة اللبنانية، اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسية، لحض دول القرار على الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، كما يكثف اتصالاته الداخلية في إطار السعي لضبط الوضع وعدم الانجرار وراء ردات فعل تعطي مبررًا للاحتلال الإسرائيلي لتصعيد عدوانه.

وشدد ميقاتي على أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة، بحسب قناة الجزيرة الإخبارية.

حزب الله يستهدف معدات لقوات الاحتلال فى مزارع دوفيف

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف تجهيزات ومعدات خاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي في مزارع دوفيف.

وقال حزب الله في بيان له اليوم: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، استهدف ‌‌‌مجاهدو المقاومة الإسلامية رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة.

وتابع حزب الله: "كما استهدفت المقاومة اللبنانية موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

إسرائيل لبنان حزب الله بلدة البستان نجيب ميقاتي العدوان الإسرائيلى

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