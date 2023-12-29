الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. لبنان.. صفارات الإنذار تدوى بمقر قيادة القطاع الشرقي فى اليونيفيل

لبنان
لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن صفارات الإنذار دوت بمقر قيادة القطاع الشرقي باليونيفيل في ابل السقي.

وكانت الكهرباء انقطعت عن مستوطنة "مرجيلوت" نتيجة قصف حزب الله ومن غير المعروف متى يمكن إعادتها.

واستهدفت عناصر المقاومة اللبنانية موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

كما استهدفت أيضًا ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة وكذا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أن ‌‌‏مجاهديها استهدفوا عند الساعة 04:00  من بعد ظهر أمس الخميس ‏انتشارًا لجنود في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

كما قصف المقاومة الإسلامية في لبنان ‏آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة راموت نفتالي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

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