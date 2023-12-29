السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في رسالته للعام الجديد.. جوتيريش: مستمرون فى الحشد لتحقيق السلام والتنمية المستدامة

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة مستمرة في حشد العالم من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وقال "جوتيريش" في رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد: لقد كان عام 2023 عاما مُتخما بالمعاناة الهائلة والعنف والفوضى فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وذكر جوتيريش أن عام 2023 هو أكثر الأعوام المسجلة ارتفاعا في درجات الحرارة.

وتابع الأمين العام: الناس تطحنهم رحى الفقر والجوع المتزايدين.. والحروب تزداد عددا وشراسة.. والثقة نادرة الوجود.

وشدد "جوتيريش" على ضرورة أن يكون عام 2024 عامًا لإعادة بناء الثقة واستعادة الأمل.

وأضاف: يجب أن نمد جسور التلاقي فوق الانقسامات للتوصل إلى حلول مشتركة من أجل التعامل مع مشاكل المناخ ومن أجل إتاحة فرص اقتصادية وإقامة نظام مالي عالمي أكثر عدلًا يعود بالفائدة على الجميع.

ومضى قائلًا: يجب أن نقف معًا ضد التمييز والكراهية اللذين يُسممان العلاقات بين البلدان والمجتمعات. ويجب أن نكفل أن تكون التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي قوة من أجل الخير.

واختتم "جوتيريش" رسالته: دعونا نعقد العزم على جعل عام 2024 عاما لبناء الثقة والأمل في كل ما يمكننا تحقيقه معًا.. أتمنى لكم سنة جديدة مفعمة بالسعادة والسلام.

انطونيو جوتيريش جوتيريش حقوق الانسان المناخ درجات الحرارة

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