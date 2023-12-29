السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شروط الأهلي المالية للسماح برحيل أليو ديانج في الميركاتو الشتوي

ديانج مع تاو
ديانج مع تاو

حددت إدارة الكرة بالنادي الأهلى مبلغ 5 ملايين دولار لبيع المالي أليو ديانج فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد الأنباء التي ترددت فى الآونة الأخيرة عن العروض التي تلقاها اللاعب.

ويمتلك ديانج عروضا من جانب أندية سعودية وتركية بخلاف عرض نادي قطر القطري عن طريق وكيل أعماله والذي استفسر عن القيمة المالية لبيع اللاعب .

ووافق مارسيل كولر المدير الفني على رحيل أليو ديانج بناءً على رغبة اللاعب الذى طلب الرحيل فى الانتقالات الشتوية القادمة بعد استبعاده من الحسابات الفنية مؤخراً.

وكشف مصدر مسئول أن الأهلي تمسك بالمبلغ المطلوب بجانب بعض الامتيازات الأخرى مثل نسبة من إعادة البيع أو فى حالة الحصول على بطولة مع ناديه الجديد.

 من جانبه قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع عقب نهاية بطولة السوبر المصري المقامة حالياً في أبوظبي.

وجاء قرار كولر خاصة مع توقف كل المسابقات بسبب الأجندة الدولية على أن يغادر برفقة جهازه المعاون لقضاء الإجازة فى بلاده ويعود لقيادة الفريق استعداداً لدوري أبطال إفريقيا والدوري.

خالد بيبو: نستحق التتويج باللقب.. وأشكر الجماهير على الدعم

وكان خالد بيبو، مدير الكرة للفريق الأول بالنادي، أعرب عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري بعد فوزه على مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة. 

وقال خالد بيبو: “شيء رائع أن ندخل فترة التوقف ونحن متوجون ببطولة، اجتهدنا كثيرًا خلال الفترة الماضية، ونستحق التتويج بالبطولة بعد مرحلة طويلة من الإرهاق”.

ووجه خالد بيبو الشكر إلى الجماهير التي دعمت الفريق من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، مؤكدًا أن دعمهم ساهم كثيرًا في التتويج بالبطولة.

بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري عقب الفوز مساء أمس على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، وصل عدد بطولات الأهلي بعد السوبر للرقم 149، ليواصل الفريق تفوقه على جميع أندية العالم متصدرًا قائمة أكثر فرق العالم فوزًا بالبطولات.

أليوديانج الاهلى لجنة التخطيط كولر الميركاتو الشتوي 2024

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