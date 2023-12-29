أمين مجلس أبوظبى الرياضى: السوبر المصرى ناجح ومستمر بالإمارات 4 مواسم أخرى

أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن التجربة الأولى لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بمشاركة 4 أندية كانت جيدة للغاية.

وتوج الأهلي باللقب للمرة الـ14 في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 على مودرن فيوتشر، الذي حل ثانيا، في المباراة النهائية للمسابقة مساء الخميس، فيما نال بيراميدز المركز الثالث عقب فوزه بركلات الترجيح على سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وقال العواني، في تصريحات تليفزيونية لمحطة (إي تي سي) التليفزيونية المصرية إن البطولة شهدت مستوى جيدا، كما أن الجماهير أيضا كانت لها حضور جيد في البطولة.

وأضاف: "البطولة مستمرة في الإمارات لمدة 3 مواسم قادمة، وبالتأكيد نفتقد فريقا كبيرا مثل الزمالك لأنه صاحب جماهيرية كبيرة، والجميع دائما يكون حريصا على متابعة مباريات الأهلي والزمالك".

وأوضح: "هناك مستقبل مشرق للكرة المصرية، وفريقا فيوتشر وسيراميكا كليوباترا لديهما عناصر مميزة، ووجود منافسة بين أكثر من ناد يعود بالفائدة على الكرة المصرية".

وتابع: "التجربة الأولى لكأس السوبر بشكلها الجديد نجحت بشكل كبير، وغدا كأس السوبر الاماراتي يقام بين شباب الأهلي مع الشارقة ونتمنى خروج اللقاء بشكل جيد أيضا".

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