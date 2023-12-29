كولر: قدمنا أداءً جيدًا أمام فيوتشر.. وسعيد بمستوى اللاعبين

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، قائلًا إن الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية وأنه سعيد بمستوى اللاعبين.

وأوضح كولر أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد، وقدم أداءً مميزًا للغاية خلال الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين، ولكن في الشوط الثاني أهدر اللاعبون عدة فرص ولم يستطع الفريق زيادة غلة الأهداف.

وتابع كولر: “إن خطأً تسبب في تسجيل مودرن فيوتشر الهدف الأول، الذي أدخله في أجواء المباراة، وبعدها مباشرة سجل الهدف الثاني، وهذا التعادل جعل المباراة أكثر إثارة وجعل للفوز طعمًا مختلفًا بعد مجهود كبير”.

وأكد المدير الفني للأهلي أنه كان واثقًا بشكل كبير في الفريق وفي القوة البدنية للاعبين، مشددًا على أن الأهلي كان الأفضل في الشوطين الإضافيين وترجم سيطرته إلى هدفين آخرين، ليحسم المباراة لصالحه ويتوج باللقب.

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الأهلي يفسد "ريمونتادا" فيوتشر ويتوج بالسوبر المصري بسيناريو مثير

وأفسد الأهلي "ريمونتادا" مودرن فيوتشر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما تغلب عليه 4 / 2 بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمسابقة، اليوم الخميس، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وعلى ملعب (محمد بن زايد)، تقدم محمود عبدالمنعم كهربا لمصلحة الأهلي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله حسين الشحات الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 34.



واستغل فيوتشر حالة التراخي التي أصابت لاعبي الأهلي في الشوط الثاني، ليحرز عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة 77، فيما أضاف محمد محمود هدف التعادل في الدقيقة 81، ويلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.



وحسم الأهلي اللقب لمصلحته خلال الوقت الإضافي مستغلا انخفاض اللياقة البدنية للاعبي فيوتشر، حيث أحرز الفرنسي أنطوني موديست الهدف الثالث في الدقيقة 114 فيما تكفل كريم فؤاد بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 116، ليعزز أبناء القلعة الحمراء رقمهم القياسي كأكثر الفرق حصولا على اللقب.



ويأتي هذا التتويج باللقب بعد أيام قليلة من حصول الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي.