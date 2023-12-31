اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى وجود المسيح في الهيكل

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى وجود المسيح في الهيكل، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية: إنّ "في البَدءِ كانَ الكَلِمَة"، ابن الله الوحيد. قبل أن تتكوّن العوالم، قبل أن يكون هناك زمانً، كان في حضن الآب الأزليّ، إله من إله ونور من نور، مباركٌ إلى أبعد حد في المعرفة الّتي عنده من الآب وبالمعرفة الّتي كانت لدى الآب عنه، متلقيًّا منه كلّ كمال إلهيّ ولكن دائمًا واحد مع ذلك الّذي ولده. هكذا كتب الإنجيليّ يوحنّا في بدء إنجيله: "في البَدءِ كانَ الكَلِمَة والكَلِمَةُ كانَ لَدى الله والكَلِمَةُ هوَ الله.".

العظة الاحتفالية

كان باستطاعته في الحقيقة عند سقوط الإنسان، أن يبقى في المجد الّذي لديه مع الآب قبل خلق العالم. لكن هذا الحبّ، الّذي لا يُسبر والّذي ظهر منذ بدء الخليقة، كان غير راضٍ بأن يرى صُنع يديه يُتلف. هذا ما جعله ينزل من حضن الآب ليتمّم إرادته ويُصلح الشر الّذي سبّبته الخطيئة. في غفرانٍ رائع، أتى متسربلاً الضعف لا القوّة، "مُتَّخِذًا صُورةَ العَبْد وصارَ على مِثالِ البَشَر وظَهَرَ في هَيئَةِ إِنْسانٍ" ساقطٍ متمّمًا تصميمه على انتشاله. هكذا تواضع، معانيًا كلّ عاهات طبيعتنا، شبيهًا بجسدنا الخاطئ، "فَقَدِ امتُحِنَ في كُلِّ شَيءٍ مِثْلَنا ما عَدا الخَطِيئَة" فهو مُنَزَّه من كلّ خطأ ولكن معرّض للتجربة، وفي النهاية "وضَعَ نَفْسَه وأَطاعَ حَتَّى المَوت مَوتِ الصَّليب".



هكذا أصبح ابن الله ابن الإنسان – مائت ولكن غير خاطئ؛ وارثًا عاهاتنا لا خطيئتنا؛ ابن الذريّة القديمة ولكنّه "بدء خليقة الله الجديدة" مريم، أمّه.. اختيرت لتُعطي طبيعة بشريّة لذاك الّذي هو خالقها. هكذا أتى إلى العالم، ليس على سُحب السماء، بل مولودًا هنا في الأسفل، مولودًا من امرأة؛ هو، ابن مريم، وهي، أمّ الله... هو حقًّا إله وإنسان، ولكن شخص واحد...، مسيحٌ واحد.



من جهة أخرى، استقبل المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، السيد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية سيدة النياح، بالإسكندرية.



رافق المحافظ لتقديم التهنئة بالعيد كلٌ من: السيد اللواء تامر يعقوب، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، السيدة الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، السيد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات المحافظة.



وقدم المطران كلمات الشكر لجميع السادة المهنئين، مؤكدًا ترابط الشعب المصري، في مثل هذه المناسبات، كما أشاد النائب البطريركي العام، بجميع المجهودات المبذولة، من قبل قيادات الدولة، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة التنمية، نحو الجمهورية الجديدة.