الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة: تناقض إيرانى مثير للجدل بشأن عملية طوفان الأقصى

ايران
ايران

في تناقض مثير للجدل عبر وسائل الاعلام الايرانية، عقب تصريح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حيث نفى قائده الأعلى، حسين سلامي، تورط  إيران في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.  

ونقلت صحية “إيران إنترناشونال” عن سلامي، أن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية بالكامل.

لم يتخذ قرار خارج فلسطين 

 

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وشدد سلامي، خلال مراسم تشييع جنازة رازي موسوي، رجل الحرس الثوري الإيراني في سوريا، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية مزعومة هذا الأسبوع، على أنه "تم تصميمها وتنفيذها من قبل الفلسطينيين ولم يتم اتخاذ أي قرار خارج فلسطين".

وتابع أن “المقاومة في العراق هي جزء من جبهة المقاومة في المنطقة، ولكنها تعمل بشكل مستقل. في لبنان، حزب الله يتصرف بشكل مستقل”.

ومع ذلك، جاءت تعليقاته بعد يوم من تصريح رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، بأن هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل كان عملاً انتقاميًا لاغتيال قاسم سليماني، أكبر مسؤول عسكري واستخباراتي للنظام الإيراني في الشرق الأوسط. الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير 2020 في العراق.

وقال شريف أمس الأربعاء إن "طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات انتقام محور المقاومة ضد الصهاينة لاستشهاد قاسم سليماني"، مع استمرار التناقضات داخل صفوف الحرس الثوري الإيراني، مما يشير إلى أن إنكار طهران المستمر قد يفقد زخمه. ولطالما دعمت إيران حماس بالمساعدات المالية والعسكرية. وفي الشهر الماضي، كان الزعيم السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران للقاء المرشد الأعلى.

كما رفضت حركة حماس على الفور ادعاء شريف، وأصرت على أن الهجوم على إسرائيل تم تنفيذه ردًا على "الاحتلال الإسرائيلي والأعمال العدائية المستمرة ضد شعبنا والأماكن المقدسة"، على الرغم من حقيقة أن كبار قادتها كانوا في اجتماعات رفيعة المستوى مع طهران في الأسابيع والأشهر التي سبقت الفظائع.

وفي محاولة لكشف التناقضات، قوض سلامي علنا، اليوم الخميس، تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني وقال: “لم ننتقم بعد لاغتيال الشهيد قاسم سليماني. وسوف نقوم بذلك في الوقت المناسب. نحن نعلن بصدق ما نقوم به ولسنا خائفين”.

إيران غزة عملية الطوفان الثوري الايراني طهران

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